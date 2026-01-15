Власти региона в ФРГ приостановили депортации в Иран

Власти федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии решили приостановить депортации в Иран на фоне ситуации в исламской республике. Данное решение приняла министр социальных дел, молодежи, семьи, пожилых людей, интеграции и равенства региона Амината Туре, передает агентство DPA.

По его информации, миграционные органы федеральной земли были соответствующим образом проинформированы. Предпосылкой этому является текущая ситуация в Иране. По данным министерства, приостановка депортаций первоначально будет действовать в течение трех месяцев.

14 января власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц уже ввели приостановку депортаций граждан Ирана. По словам представителя департамента внутренних дел Сената, у Берлина таких планов нет. Другие земли стремятся к единому подходу на уровне всех федеральных земель.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.