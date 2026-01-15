Глава МИД Гренландии не сдержала эмоции после визита в Белый дом

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт не смогла сдержать эмоций во время выхода в эфире после встречи с представителями Белого дома, передает радиостанция KNR.

Журналисты отметили, что министр долго держалась, но во время прямого эфира все же сорвалась.

«Эмоции этого опытного и сдержанного политика выплеснулись наружу. Ее спросили, смогла ли она сохранить спокойствие во время встречи с американцами, и ее голос задрожал», — заметили авторы статьи.

Моцфельдт пояснила слушателям, что внешнеполитическое ведомство Гренландии активно работало над подготовкой к встрече и созданием возможности для гренландцев «жить в безопасности».

После переговоров о Гренландии глава МИД Дании закурил у машины

Ранее глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом сообщил, что между Вашингтоном и Копенгагеном остаются существенные различия по вопросу Гренландии.

«Идеи, которые не уважали бы территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение, разумеется, абсолютно неприемлемы, и поэтому у нас по-прежнему сохраняется принципиальное расхождение во взглядах», — разъяснил глава ведомства.

По его словам, в королевстве продолжают считать: долгосрочная безопасность острова может быть обеспечена в рамках существующих механизмов — соглашения 1951 года об обороне Гренландии, а также Договора НАТО.