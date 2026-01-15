Обвинения в адрес лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Украины Юлии Тимошенко являются своего рода местью группы, выступающей против Владимира Зеленского. Об этом пишет L'Antidiplomatico.

Накануне региональные массмедиа заявили, что проводимые НАБУ обыски у Тимошенко могут быть связаны с ее ролью в отставке ряда чиновников.

«Расследование в отношении Тимошенко является местью группы, настроенной против Зеленского и связанной с демократическими кругами США», — предположил автор статьи.

По его мнению, «ключевая роль в действиях этой группы» принадлежит антикоррупционным ведомствам — САП и НАБУ.

Обыски у Тимошенко раскололи Украину на два лагеря

Арест лидера партии «Батькивщина» ослабит контроль Зеленского над парламентом, констатировал обозреватель.