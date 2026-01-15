Дочь Керимова инициировала арбитражный спор со Швейцарией

Дочь миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара инициировала инвестиционный арбитраж со Швейцарией. Как пишет газета «Ведомости», об этом 15 января объявило российское адвокатское бюро Asari Legal, которое представляет интересы Керимовой в споре.

Он связан с заморозкой ее инвестиций в элитную недвижимость на основании местного санкционного режима. Сумма иска, по данным профильного сайта Global Arbitration Review (GAR), составляет сотни миллионов долларов.

Претензии дочери миллиардера основаны на соглашении между СССР (и Россией как его правопреемницей) и Швейцарией о поощрении и взаимной защите капиталовложений 1990 года. Отмечается, что это первый в истории инвестиционный спор против Швейцарии по вопросам санкций.

Керимова находится под санкциям США, Великобритании, Украины и Японии как дочь своего отца, но под ограничения Швейцарии и ЕС не подпадает.