Кличко назвал ситуацию с электроснабжением в Киеве самой сложной с начала СВО

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram заявил, что ситуация с электроснабжением является самой сложной с начала СВО.

«Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба — впервые за четыре года», — сказал глава украинской столицы.

Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений.

Жители Киева и области массово скупают хлеб в магазинах из-за угрозы отключения электричества.

Депутат Верховной рады Богдан Кицак допустил, что в связи с энергетическим кризисом в Киеве жители столицы могут быть вынуждены отправиться в эвакуацию.