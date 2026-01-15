Генсек ОБСЕ Синирлиоглу призвал возобновить переговоры по украинскому урегулированию

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу выразил надежду, что дипломатические усилия приведут к урегулированию украинского конфликта, и призвал стороны к возобновлению переговорного процесса.

© Московский Комсомолец

Соответствующее заявление генсек ОБСЕ сделал в ходе пресс-конференции в Вене, его слова приводит РИА «Новости».

Как заметил Синирлиоглу, дипломатическое взаимодействиями между союзниками, партнерами и противниками сегодня важно как никогда. Он надеется, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к согласованному переговорному урегулированию для завершения конфликта на Украине.

Генсек ОБСЕ обратился к сторонам конфликта с призывом к возобновлению переговоров и достижению договоренностей о мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных.