Макрон с залитым кровью глазом призвал бояться Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, который вышел выступать с залитым кровью глазом, заявил, что страх перед Францией должен быть залогом выживания страны. Его слова приводит BFMTV.

«Чтобы оставаться свободными, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными. А чтобы быть сильными в этом столь жестоком мире, мы должны действовать быстрее и решительнее», — пригрозил глава государства.

Ранее Макрон заявил, что Франция и другие европейские страны должны обзавестись оружием, которое могло бы быть аналогом российского ракетного комплекса «Орешник». Политик также отметил, что республике необходимо «ускоренное наращивание собственных возможностей сдерживания».

Макрон объяснил «подбитый» глаз

При этом пользователи соцсетей обратили внимание не на заявления, а на внешний вид президента Франции и лопнувшие сосуды в его глазу. Они начали шутить, что Макрон мог стать жертвой домашнего насилия со стороны его супруги Брижит.