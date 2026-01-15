Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером с иронией прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая предложила «начать пить» на фоне нестабильности в мире.

Напомним, ранее на встрече с политическими группами в Европарламенте Каллас заявила, что ситуация в мире складывается таким образом, что «пора начинать пить».

2026 год действительно начался очень активно – с похищения президента Венесуэлы. А продолжается он в еще более интересном ключе – мы наблюдаем попытку главной страны НАТО конфисковать территорию другой страны Североатлантического альянса. При этом страна НАТО, у которой отторгают территорию, по просьбе США приложила немало усилий для поддержки Украины, находящейся в состоянии военного конфликта с РФ. Конечно, осознать все это без бутылки крепкого алкоголя – а то и без двух – невозможно. И я рад, что сдержанная Кая Каллас из застегнутой на все пуговицы и холодной в эмоциональном плане Эстонии признала, что все происходящее в этом году – это полное разрушение стереотипов и устоев прежнего мироустройства, справится с которым можно только при помощи внешних стимуляторов хорошего настроения, таких как алкоголь. Может быть, теперь мы увидим ее танцующей на столе где-нибудь в Европарламенте. Ждем соответствующих фотографий и видеозаписей с вечеринок. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Ранее сообщалось, что Главы МИД Эстонии и Латвии согласились выпить с Каллас.