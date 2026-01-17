Столтенберг призвал Запад к одному действию в отношении России

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад начать разговаривать с Россией об Украине так, как США и страны Европы общаются между собой. Об этом он заявил в интервью изданию Der Spiegel.

«Во-первых, мы должны разговаривать с Россией о прекращении войны на Украине таким образом, как это мы — Соединенные Штаты и другие — и так между собой делаем», — отметил он.

По его словам, «рано или поздно Западу придется обсуждать новую архитектуру контроля над вооружениями». Столтенберг отметил, что даже во время Холодной войны сторонам удавалось ограничивать ядерное вооружение.

Столтенберг не исключил, что США покинут НАТО

В конечном итоге, как уточнил экс-генсек НАТО, Запад «должен разговаривать с Россией как с соседом».

Ранее Йенс Столтенберг допустил, что США могут покинуть альянс. Он также предостерег от недооценки планов американской стороны по Гренландии. Экс-генсек считает, что к заявлению президента США Дональда Трампа стоит отнестись всерьез.

В свою очередь, в Кремле ранее заявили, что у России есть диалог с Соединенными Штатами Америки, но его нет с Европой.