Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, почему появился на публике с заметно покрасневшим глазом. Видео опубликовали «Известия».

Ранее в интернете распространились видеоролики, на кадрах которых французский лидер общается с военными. Пользователи обратили внимание на то, что у главы государства один глаз заметно отличается от другого.

На фоне общественной дискуссии газета Le Parisien подала запрос в Елисейский дворец с просьбой пояснить ситуацию. Там сообщили, что проблема не представляет опасности: у Макрона попросту лопнул небольшой кровеносный сосуд, из-за чего возникло временное кровоизлияние.

«Прошу прощения за неприглядный вид моего глаза — ничего серьезного. Возможно, вы воспримете это как непреднамеренную отсылку к «глазу тигра» в начале года. Для тех, кто понял — это знак целеустремленности», — разъяснил, в свою очередь, глава Франции.

При этом Макрон не посчитал нужным рассказать, что именно произошло с его глазом. заметили журналисты.