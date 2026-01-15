Бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал власти страны открыть границу с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Uusi Suomi.

По мнению Вяюрюнена, открытые границы с Россией пойдут на благо экономической ситуации в Финляндии. При этом он уверен, что подобное сотрудничество принесет его стране больше выгоды, чем любому другому государству.

«Открытие восточной границы быстро привлечет к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов. <...> Открытие связей также сделает возможной торговлю и экономическое сотрудничество с Россией. Финляндия извлекает из этого больше выгоды, чем любая другая страна», — заявил он.

Вяюрюнен добавил, что закрытие границ стало причиной серьезных трудностей для гостиничного и ресторанного бизнеса, а также для финской авиакомпании Finnair. Открытие границ и возобновление перелетов, по его словам, не нарушит антироссийских санкций.

«Открытие восточной границы и возобновление прямых рейсов не нарушит международные санкции против России. Сейчас пересечь российскую границу можно через Норвегию и Эстонию. Также существует авиасообщение между Россией и рядом западных стран», — добавил он.

