Трамп дал обещание Ирану

Президент США Дональд Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну, но попросил Тегеран также проявить сдержанность, рассказал журналистам посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам. Об этом пишет портал Dawn.

В начале января американский президент сделал ряд резких заявлений об Иране, пригрозил нанести удары по исламской республике.

14 января Трамп смягчил риторику в отношении Ирана и заявил, что в стране перестали гибнуть протестующие. Он сказал журналистам, что «очень важные источники по другую сторону» заверили его, что «убийства прекратились и казней не будет».

Могадам отметил, что в четверг, 14 января, около часа ночи получил информацию о том, что глава США не желает войны и «просит Иран не нападать на американские интересы в регионе».

Глава дипмиссии уточнил, что в настоящее время ситуация на улицах иранских городов, где ранее проходили протесты, полностью взята под контроль.

Ранее сообщалось, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке Пентагон усилил группировку в Красном море, направил в регион дополнительные корабли.