Трамп пообещал Ирану воздержаться от атак

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну, но попросил Тегеран также проявить сдержанность, рассказал журналистам посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам. Об этом пишет портал Dawn.

Трамп дал обещание Ирану
© Global Look Press

В начале января американский президент сделал ряд резких заявлений об Иране, пригрозил нанести удары по исламской республике.

14 января Трамп смягчил риторику в отношении Ирана и заявил, что в стране перестали гибнуть протестующие. Он сказал журналистам, что «очень важные источники по другую сторону» заверили его, что «убийства прекратились и казней не будет».

Трамп заявил, что убийства в Иране прекратились

Могадам отметил, что в четверг, 14 января, около часа ночи получил информацию о том, что глава США не желает войны и «просит Иран не нападать на американские интересы в регионе».

Глава дипмиссии уточнил, что в настоящее время ситуация на улицах иранских городов, где ранее проходили протесты, полностью взята под контроль.

Ранее сообщалось, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке Пентагон усилил группировку в Красном море, направил в регион дополнительные корабли.