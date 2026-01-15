Венгерский аналитик Золтан Кошкович обратился в социальной сети X (бывшая Twitter) к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу после его заявления о главе киевского режима Владимире Зеленском.

«Если позволите, господин президент, дело не только в Зеленском», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению Кошковича, глава киевского режима может так поступать только потому, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен помогают Зеленскому продлевать войну.

Эксперт добавил, что Киев должен уйти с Донбасса, легализовать русский язык и РПЦ, но он отказывается это сделать.

В четверг Трамп заявил Reuters, что российская сторона готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации совершить визит в Российскую Федерацию в январе сообщило ранее агентство Bloomberg. По его информации, представители Соединенных Штатов хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию вооруженного противостояния между Москвой и Киевом.