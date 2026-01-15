Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его стране нужен аналог российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Орешник». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Такое заявление он сделал во время обращения к вооруженным силам Франции на авиабазе Истр.

«Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — заявил он.

Макрон также добавил, что второй удар «Орешником» по территории Украины является «четким сигналом» и демонстрацией силы России. При этом он подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

«Мы во второй раз стали свидетелями запуска Россией сверхдальней ракеты “Орешник” по территории Украины. Этот пуск — четкий сигнал от страны, обладающей мощью, но решившей её продемонстрировать. Послание предельно ясно», — заявил он.

Помимо этого, Макрон призвал французских военных к развитию глубоководных огневых возможностей.

Макрон созвал экстренное заседание

Ранее Макрон созвал экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии и Ирана.