Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг слова главы США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, пишет «Газета.Ru».

Накануне на пресс-конференции журналисты спросили президента США о том, почему усилия Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине до сих пор не увенчались успехом.

Американский лидер ответил, что причина — в Владимире Зеленском, его позиция затягивает конфликт. Он добавил, что президент России Владимир Путин готов завершить противостояние.

По мнению Туска, украинский лидер ни в чем не виноват, «это Россия отвергла мирный план, подготовленный США, а не Владимир Зеленский».

Глава кабмина отметил, что Москва на предложения Запада «ответила ударами по территории Украины».

«Вот почему единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете», — констатировал премьер.

Ранее Туск неоднократно призывал к жестким мерам против России, настаивал на повышении оборонной мощи Польши, требовал усилить санкции против Москвы.

В частности, в мае 2025 года глава кабмина отметил, что Запад готов усилить антироссийские санкции, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня и мирные переговоры.

В июле Туск подчеркнул важность создания механизма для долгосрочных антироссийских санкций, указывая на необходимость совместных действий стран Запада.