Пока вы не уснули: обращение Пашиняна к России и версия гибели экс-главы «Уралкалия»

Пашинян обратился к России с одним вопросом

Ереван обратился к Москве с вопросом о восстановлении железной дороги между Турцией и Азербайджаном, между которыми пролегает территория Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, политик заявил, что у армянского вице-премьера была возможность провести соответствующие переговоры с зампредом Правительства РФ.

На Украине назвали цели ночной атаки по энергетической инфраструктуре

Российские войска в ходе массированной ночной атаки нанесли удары по энергетической инфраструктуре по всей Украине. Цели ударов раскрыла в Telegram пресс-служба Минэнерго Украины.

«Ночью противник в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего потребители в Житомирской и Харьковской областях остались без электроэнергии», — говорится в публикации.

Знакомый экс-главы «Уралкалия» назвал основную версию его гибели

Основная версия гибели экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера — несчастный случай. Об этом пишет РИА Новости.

«Основная версия - несчастный случай», — сказал агентству знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.

Премьер Польши предрек конец света

© ADAM WARZAWA/EPA/TACC

Премьер-министр Польши Дональд Туск предрек конец света в случае атаки США на Гренландию.

«Конфликт или попытка страны-члена НАТО захватить территорию страны, которая также является членом НАТО, — это был бы конец света. Конец мира, который мы знаем и который на протяжении многих лет гарантировал нам безопасность», — подчеркнул Туск.

В российском городе прогремел взрыв в здании МВД

© Соцсети

В Сыктывкаре произошел взрыв в здании Министерства внутренних дел. В результате пострадали как минимум десять человек, передает Shot.

Как отмечается, взрыв прогремел в актовом зале центра профессиональной подготовки ведомства. В здании шли строительные работы. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Появились новые детали гибели экс-замглавы Минтруда Скляра

В расследовании обстоятельств гибели бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра появились новые подробности. По данным СМИ, экс-чиновник столкнулся с тяжелыми финансовыми трудностями и неудачами в бизнесе, передает Shot.

После ухода с госслужбы Скляр совместно со своей супругой Алиной основал IT-компанию. Однако проект не принес ожидаемого дохода: по итогам 2024 года выручка составила чуть более 300 тысяч рублей. Этой суммы не хватало для содержания семьи и обслуживания дорогого дома. Как сообщают источники, финансовые неудачи привели к напряжению в семейных отношениях.

Глава МИД Финляндии одной фразой отреагировала на позицию Трампа по Гренландии

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что последние высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии «звучат плохо». В связи с этим она понадеялась, что Североатлантический альянс не будет ввергнут в кризис. Финляндия призывает решать все вопросы путем диалога, сообщила Валтонен.

«На мой взгляд, это звучит плохо. Последние дни тоже были непростыми», – сказала глава МИД Финляндии.

Поставки российской нефти в Индию продолжили падать

Индийский импорт российской нефти в январе стабилизируется на минимальном за три года декабрьском уровне или даже дополнительно упадет. К такому выводу по итогам первой половины месяца приходят источники Bloomberg.

Среднесуточные поставки за две недели оказались ниже, чем в декабре, но во второй половине месяца спрос может подрасти. Если этого не случится, то 2026 год начнется для российских нефтяников с антирекорда.

Макрон созвал экстренное заседание

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии и Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Макрон созвал в четверг в Париже экстренное заседание кабинета министров по вопросам обороны для обсуждения заявленного президентом США Дональдом Трампом намерения приобрести Гренландию и атаковать Иран», — передает агентство слова неназванного чиновника.

iPhone 17 подешевел в России

© Apple

Стоимость iPhone 17 снизилась в России до уровня 2025 года. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru. Журналисты медиа выяснили, что на российских маркетплейсах подешевел базовый смартфон Apple линейки 2025 года. Стоимость iPhone 17 упала до 74-77 тысяч рублей.

«Это произошло после резкого скачка цен в начале года — из-за новогоднего ажиотажа цена на смартфон подскочила на 18 процентов», — заметили авторы.

