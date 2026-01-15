В ЕС назвали Россию главной угрозой безопасности

Евросоюз столкнулся с самой серьезной угрозой национальной безопасности со времен Второй мировой войны, а главную опасность представляет Россия. Об этом говорится в докладе комитета Европарламента по безопасности и обороне (SEDE).

В докладе связали угрозу безопасности ЕС прежде всего с конфликтом на Украине, а также с «более широкими гибридными угрозами, терроризмом, кибератаками и рисками, связанными с критической инфраструктурой и с изменением климата».

«Россия, поддерживаемая такими партнерами, как Иран, Северная Корея и Беларусь, определяется как главная угроза европейской безопасности, в то время как Китай описывается как стратегический конкурент, и его поддержка Россией требует от ЕС пересмотреть экономические отношения и укрепить устойчивость по отношению к Пекину», — сказано на сайте Европарламента.

НАТО в докладе называется «краеугольным камнем коллективной обороны», и депутаты Европарламента подчеркнули необходимость более тесного сотрудничество между ЕС и оборонным альянсом. Также они призвали «к созданию более сильной и дееспособной оборонной структуры ЕС, способной действовать автономно в случае необходимости».

Особое внимание в докладе уделили Украине как «стратегически важному партнеру», поэтому депутаты Европарламента призвали к «постоянной военной, промышленной и политической поддержке Киева», к согласованию гарантий безопасности для Украины и к использованию замороженных российских активов для восстановления страны. В докладе предложили «формализовать стратегическое партнерство с Украиной», а также сделать сотрудничество стран ЕС с области безопасности и обороны «более прочным, последовательным и долгосрочным».

В декабре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен повысить свою обороноспособность «в самое ближайшее время» и расширить ее. А в январе 2026 года еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отметил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военных.