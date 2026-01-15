Фидан объяснил, что будет значить для Европы мир между Россией и Украиной

Мир между Москвой и Киевом будет равнозначен миру между Россией и Европой. В этом уверен глава МИД Турции Хакан Фидан.

Дипломат подчеркнул, что, по мнению европейцев, безопасность Украины тесно связана с архитектурой безопасности Европы. Однако это крайне спорный момент и вряд ли соответствует действительности, отметил министр.

«Мы неоднократно говорили, что в случае заключения мира между РФ и Украиной будет по сути заключен мир между РФ и Европой», — уточнил Фидан.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что Европейский союз в итоге достигнет баланса в отношениях с Россией.