Левитт оценила физическую форму 79-летнего Трампа

Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт оценила физическую форму 79-летнего главы Белого дома Дональда Трампа. Ее слова приводит People.

Она согласилась с мнением министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, что американский лидер имеет «божественную форму», несмотря на его любовь к фастфуду, сладкому и диетической коле.

«Как показывают результаты чемпионатов по гольфу и отчеты по здоровью, у президента форма и энергия, о которых большинство молодых людей могут только мечтать», — сказала Левитт.

В конце декабря издание Daily Beast со ссылкой на видео активиста движения «Сделаем Америку снова великой» Пола Виллареала в соцсети Х сообщило, что состояние здоровья Трампа вызвало подозрения у его сторонников из-за его медленного схода с трапа самолета.

Помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон раскритиковала британскую газету Guardian за распространение информации о возможных отклонениях в психическом здоровье президента США Дональда Трампа.