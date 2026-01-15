Трамп опровергает убийства протестующих в Иране: что пишут зарубежные СМИ

В центре внимания зарубежных СМИ оказались ситуация в Иране и заявление президента США Дональда Трампа о том, что в этой стране прекратились убийства протестующих. Как журналисты оценивают происходящее, а также вероятность нанесения американцами удара по Ирану, разбирался «Рамблер».

29 декабря 2025 года на фоне девальвации национальной валюты и резких колебаний курса в центре Тегерана начались акции протестов. Демонстрации постепенно перекинулись и на другие регионы страны. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Иран стремится к свободе, а также пригрозил Тегерану военным вмешательством в ответ на убийства демонстрантов.

Накануне стало известно, что в Красное море прибыл атомный авианосец CVN 71 Theodore Roosevelt. Кроме того, у США имеются на Ближнем Востоке три эсминца и по крайней мере одна подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Также, по данным СМИ, администрация Трампа получила список из особо важных объектов на территории Ирана, которые могут стать целью потенциального удара со стороны американских сил.

Газета The New York Post обратила внимание на заявление Трампа о том, что иранское правительство, по всей видимости, прекратило убивать протестующих. Он отметил, что получил такую информацию от «очень важных источников с другой стороны» и намерен наблюдать за развитием ситуации в Иране.

«Заявление Трампа подразумевает, что США уменьшают давление в вопросе защиты протестующих. Однако авиаудары по иранской ядерной программе в июне прошлого года сопровождались тщательно продуманным публичным обманом, который давал аналогичные сигналы о том, что атака не является неизбежной», - говорится в статье.

В свою очередь осведомленные источники NBC News отметили, что президент США настаивал на том, что удары по Ирану должны были быть быстрыми и решительными и привести к падению правящего режима, а не спровоцировать затяжную войну.

«Но советники Трампа до сих пор не смогли гарантировать ему, что режим быстро рухнет после американского военного удара. Есть опасения, что у США может не оказаться необходимых ресурсов в регионе для защиты от ответа Ирана. Такая динамика может привести к тому, что Трамп одобрит более ограниченное военное наступление США, по крайней мере, на начальном этапе», - пояснил один из источников издания.

При этом в интервью Reuters Дональд Трамп обратил внимание на то, что находящийся в изгнании в США сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви - «очень приятный человек», однако неясно, примет ли его страна.

«Он кажется очень приятным человеком, но я не знаю, как он будет вести себя в собственной стране (…) Я не знаю, примет ли страна его лидерство, и, конечно, если примет, меня это вполне устроит», - пояснил он.

Газета The Washington Post же привела информацию своих осведомленных источников о том, что за несколько дней до начала протестов в Иране израильские официальные лица через Россию уведомили иранское руководство, что не будут наносить удары, если Израиль не будет подвергаться нападению.

«Эти частные заверения резко контрастировали с публичной риторикой Израиля в конце прошлого года», - констатировали журналисты.

А утром 15 января Иран закрыл свое воздушное пространство без объяснения причин. Ограничение полетов длилось более четырех часов, отмечает Associated Press.

«Иран ранее закрывал свое воздушное пространство во время 12-дневной войны против Израиля в июне 2025 года, а также во время перестрелки в ходе войны между Израилем и ХАМАС. Однако сегодня никаких признаков военных действий не было», - говорится в статье.

Напомним, что Израиль начал масштабную операцию против Ирана в ночь на 13 июня 2025 года, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти обвинения, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильской территории. Стороны обменивались атаками в течение 12 дней. В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены.