Науседа объяснил выбор участка для полигона в Литве

Стратегически наиболее важный вариант выбран для полигона бригадного уровня в Литве. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа во время встречи с жителями городка Капчяместис, рядом с которым планируется построить этот военный объект.

"Этот район, где сходятся границы Польши, Литвы и Белоруссии, мы называем Сувалкским коридором. В данном месте мы и в дальнейшем планируем немало общих оборонных начинаний с польскими партнерами. Таков наш приоритет. Это главный аргумент в пользу полигона, место для которого выбиралось из семи вариантов", - сказал он.

Дополнительным доводом, по словам Науседы, является то, что здесь много государственной земли, поэтому предстоит меньше расходов на выкуп частной недвижимости.

"Могут быть и другие аргументы, но тот, о котором я сказал вначале, стратегически все перевешивает", - утверждал президент.

Площадь полигона составит 14,6 тыс. га. На нем одновременно смогут тренироваться до 4 тыс. солдат. Планируется, что крупные учения будут проводиться там пять раз в год по 10 дней, менее масштабные - на постоянной основе. Местные жители настроены против полигона. Власти пытаются уговорить их согласиться на строительство военного объекта.

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его возможном перекрытии Литва, а вслед за ней и другие страны Балтии оказываются в сухопутной изоляции от западных партнеров по НАТО.