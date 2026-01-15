Лукашенко поручил сделать каждый район в Белоруссии "боевой единичкой"

Каждый район в Белоруссии должен стать "боевой единичкой", где будут созданы все необходимые условия для людей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

Глава государства отметил, что район нужно делать обособленной единицей, чтобы люди, которые живут там, могли получать соответствующее обслуживание и услуги.