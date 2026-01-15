Лукашенко поручил сделать каждый район в Белоруссии "боевой единичкой"
Каждый район в Белоруссии должен стать "боевой единичкой", где будут созданы все необходимые условия для людей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.
Глава государства отметил, что район нужно делать обособленной единицей, чтобы люди, которые живут там, могли получать соответствующее обслуживание и услуги.
"Благо, что нет безработицы, но есть другая проблема: где-то не хватает людей. Но это мы привыкли по старинке: "Не хватает людей". Людей у нас хватает, только надо организовать так, как следует. Каждый район надо сделать боевой единичкой, где могли бы жить люди и получать для них все необходимое: работа, зарплата, магазин, школа, здравоохранение, детские сады и так далее", - подчеркнул он, согласовывая назначение трех новых председателей исполкомов и заместителя председателя Могилевского облисполкома.