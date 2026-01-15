Что происходит в мире сегодня: военные ЕС в Гренландии и разоблачение британца в Москве

В четверг, 15 января, в Гренландию прибыли первые военные ЕС на фоне противостояния с президентом США Дональдом Трампом. В этот же день у берегов Аляски произошло землетрясение, а в Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС,

В Гренландию прибыли первые военные ЕС

На фоне конфликта ЕС с США из-за Гренландии в гренландскую столицу Нуук прибыли первые французские солдаты, сообщает France Info. Около 15 альпийских стрелков (элитные силы Франции) находятся на месте для подготовки к совместным военным учениям с солдатами других европейских стран, сообщил посол Франции по делам Арктики и Антарктики Оливье Пуавр д'Арвор.

Дипломат назвал это «сильным политическим сигналом». По его словам, цель состоит в том, чтобы «показать США, что НАТО присутствует в Гренландии». Французские солдаты стали частью европейской военной миссии «Арктическая выносливость», которая начинается 15 января по запросу Дании. Развертывание европейских солдат для противодействия американской угрозе «беспрецедентно», заявил посол.

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб под прикрытием

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб, работавшего в России под прикрытием в должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела британского посольства в Москве. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

В сообщении отмечается, что речь идет о Дэвисе Гарете Самьюэле 1980 года рождения. МИД России «во взаимодействии с заинтересованными ведомствами» лишил его аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

Корабль с экипажем Crew-11 приводнился в Калифорнии

Ранним утром 15 января четыре астронавта на борту капсулы Crew Dragon компании SpaceX приводнились в Тихом океане, завершив недельную операцию по возвращению на Землю неназванного члена экипажа из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает CNN. Экипаж покинул Международную космическую станцию в среду и находился в 10-часовом путешествии, постепенно снижаясь и готовясь к входу в атмосферу Земли.

Астронавты миссии Crew-1 приводнились у побережья Сан-Диего. Теперь они должны пройти плановые медицинские осмотры, которые являются обязательной процедурой для всех людей, возвращающихся из космоса. На МКС остались всего три человека: два российских космонавта, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Крис Уильямс, который прибыл на станцию в рамках соглашения о совместном запуске с Россией.

У берегов Аляски произошло землетрясение

В четверг, 15 января, у берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, землетрясение произошло в 11:52 по московскому времени в 271 километре от местности Атту-Стейшн. Очаг находился на глубине в 41,3 километра. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после гибели людей

В Петропавловске-Камчатском ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после гибели людей из-за последствий циклона. Об этом сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев.

По данным местных властей, из-за схода снега с крыш жилых домов погибли два человека. Режим ЧС позволит властям привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона и предотвратить новые происшествия.