Тимошенко с трибуны Рады заявила, что Украиной управляют из-за границы

Экс-премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой были предъявлены обвинения в подкупе депутатов, с трибуны Верховной рады заявила, что страной управляют из-за границы.

В частности, она заявила, что ее партия в парламенте будет бороться с законопроектами, нарушающими суверенитет страны, и положит конец управлению страной извне.

"Мы также не пропустим любой ценой ни одного законопроекта в этом парламенте, который разрушает суверенитет страны. Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда", - сказала она.

В ночь на 14 января были проведены обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)предъявили лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обвинения по статье о предложении неправомерной выгоды.

Согласно аудиопленкам, опубликованным НАБУ, она предлагала депутатам по $10 тысяч в месяц за голосование в парламенте определенным образом. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В украинских СМИ неоднократно появлялась информация о том, что деятельность НАБУ и САП находится под контролем США. По информации бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, НАБУ является проектом США, детективов этого ведомства готовили в Федеральном бюро расследований США.