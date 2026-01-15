Польские власти обвинили РФ в кибератаке на энергоинфраструктуру Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что связанные с Россией группы виновны в кибератаке на польские объекты энергетики в конце декабря 2025 года.

Об этом сообщает ТАСС.

«В конце 2025 года случились кибератаки на энергетическую инфраструктуру [Польши]», — отметил Туск, добавив, что кибератаки якобы «проводились группами, связанными с российскими спецслужбами».

По словам премьер-министра, атаки были направлены на объекты, работающие на возобновляемых источниках энергии.

3 января польское издание Fakt писало, что депутаты парламента Польши обвинили премьер-министра республики Туска в том, что он переписал историю из-за ошибки в дате основания польского государства во время новогоднего обращения.

В ходе новогоднего обращения политик заявил, что начало 2026 года стало 1001-м годом с основания Польши, хотя сами поляки ведут начало своей государственности с 966 года – даты крещения князя Мешко I Пяста. Многие зрители и парламентарии заметили это несоответствие.