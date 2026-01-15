Польские власти обвинили РФ в кибератаке на энергоинфраструктуру Польши

Туск: в кибератаке на энергетику Польши виновны связанные с РФ группы
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что связанные с Россией группы виновны в кибератаке на польские объекты энергетики в конце декабря 2025 года.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам премьер-министра, атаки были направлены на объекты, работающие на возобновляемых источниках энергии.
3 января польское издание Fakt писало, что депутаты парламента Польши обвинили премьер-министра республики Туска в том, что он переписал историю из-за ошибки в дате основания польского государства во время новогоднего обращения.
В ходе новогоднего обращения политик заявил, что начало 2026 года стало 1001-м годом с основания Польши, хотя сами поляки ведут начало своей государственности с 966 года – даты крещения князя Мешко I Пяста. Многие зрители и парламентарии заметили это несоответствие.