Премьер Японии и президент Южной Кореи сыграли на барабанах хит группы BTS

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вместе сыграли на барабанах хиты южнокорейских исполнителей, в том числе популярной группы BTS.

Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Музыкальное выступление Санаэ Такаити и Ли Чжэ Мёна состоялось после саммита, состоявшегося в древней столице Японии Наре — родном городе японского премьера (...). Это стало стало сюрпризом для Такаити, поклонницы хэви-метала и заядлой барабанщицы еще со студенческих лет», — отмечает издание.

Политики сидели рядом и играли на барабанах такие хиты, как «Dynamite» группы BTS и саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» под названием «Golden», недавно получивший Золотой глобус в номинации «Лучшая оригинальная песня».

Южнокорейский лидер поблагодарил японского премьера за гостеприимство, отметив, что играть на барабанах было его давней мечтой.

«Я надеюсь, что подобно тому, как мы уважали наши различия и гармонизировали ритмы, Южная Корея и Япония углубят сотрудничество и будут шаг за шагом сближаться друг с другом», — подчеркнул Ли Чже Мён.

В свою очередь, Такаити похвалила президента Южной Кореи за быстрое обучение, отметив, что тот научился играть на барабанах «всего за несколько минут».

Ранее BTS объявили о том, что отправятся в двухлетнее мировом турне, которое начнется в Южной Корее в апреле 2026 года и продлится до марта 2027 года. Оно включает более 70 концертов в Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Европе.