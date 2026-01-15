Главы МИД Эстонии и Латвии поддержали идею Каллас выпить

Главы МИД Эстонии и Латвии Маргус Цахкна и Байба Браже поддержали идею верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выпить. Об этом указано на страницах дипломатов в X.

Латвийский дипломат Браже опубликовала фотографию рижского джина в ответ на новость о совете Каллас.

«Похоже, мы теперь переходим от старых добрых рижских бальзамов к чему-то более изысканному?» — прокомментировал публикацию Цахкна.

Ранее Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила о необходимости алкоголя на фоне мировой нестабильности. По информации издания Politico, в разговоре с лидерами политических групп Европарламента Каллас отметила, что, несмотря на то что она не злоупотребляет алкоголем, происходящее в мире может означать, что сейчас подходящий момент, чтобы начать выпивать.