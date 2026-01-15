Глава российского МИД Сергей Лавров фактически поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе налаживания диалога между странами.

Об этом американский журналист Рик Санчес написал на своей странице в социальной сети X.

«Будь серьезным или убирайся — это ультиматум Лаврова Макрону», — написал Санчес.

Журналист отметил, что Макрон намеревается использовать потенциальные переговоры с Россией в качестве пиар-хода, хотя все это время французский президент выступал в качестве оплота русофобии, вооружая Киев до зубов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности восстановить диалог с российским лидером Владимиром Путиным работой на публику.