Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

Краткосрочная цель администрации президента США Дональда Трампа в Венесуэле заключается в том, чтобы перекрыть потоки нефти геополитическим соперникам, включая Россию, Китай, Иран и Кубу.

Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

«Хотя Трамп публично заявил, что США намерены "захватить" нефть в [Венесуэле], несколько источников сообщили CNN, что истинная цель заключается в пресечении потока контрабандной нефти к противникам США, таким как Россия, Китай, Иран и Куба», — говорится в публикации.

По данным телеканала, в краткосрочной перспективе американская администрация планирует обеспечить, чтобы нефть, которая в настоящее время хранится в Венесуэле, оставалась в Венесуэле.

Белый дом выступил с угрозой всем вышедшим из Венесуэлы танкерам

Ранее Трамп заявил, что провел отличный и долгий телефонный разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.