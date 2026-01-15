Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле
Краткосрочная цель администрации президента США Дональда Трампа в Венесуэле заключается в том, чтобы перекрыть потоки нефти геополитическим соперникам, включая Россию, Китай, Иран и Кубу.
Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, в краткосрочной перспективе американская администрация планирует обеспечить, чтобы нефть, которая в настоящее время хранится в Венесуэле, оставалась в Венесуэле.
Ранее Трамп заявил, что провел отличный и долгий телефонный разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
«Она замечательный человек», — отметил американский лидер.