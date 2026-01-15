«Такое не забывают»: почему дело Тимошенко обернется «катастрофой» для Зеленского

Очередной коррупционный скандал на Украине разыгрался вокруг лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Как сообщает РИА Новости, дело Тимошенко может обернуться для Владимира Зеленского «катастрофой».

Наличка и указания

Обыски у Тимошенко и Арахмии прошли поздним вечером во вторник, 13 января, и были почти синхронными. Антикоррупционные органы не раскрывают детали оперативной работы с Арахмией, однако полностью отчитались по главе «Батькивщины».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало видео, на котором запечатлены четыре пачки стодолларовых купюр, а также разговор с одним из депутатов Верховной рады. Лицо скрыто, однако персону называют «руководителем депутатской фракции». Голос женщины похож на Тимошенко. Кроме того, она единственная женщина в Раде на подобной должности.

Согласно записи, за 10 тысяч долларов в месяц собеседник лидера фракции и двое его коллег голосовали так, как им указывали.

«Против — можете воздерживаться, не голосовать. Просто чтобы не было голоса за. А за — значит за», — объясняет женщина.

По ее словам, она хочет «грохнуть большинство» партии «Слуга народа». По всем кадровым вопросам, уточняет она, голосовать нужно за снятие, но против назначения. Кроме того, депутатов призывали поддерживать включение любых законопроектов в повестку дня, чтобы была возможность их отклонить.

Тимошенко предъявили подозрение, а уже на следующий день в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили о планах ходатайствовать о мере пресечения. Политик же открещивается от обвинений.

«Обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядка. Я это уже не раз делала», — заявила Тимошенко в соцсетях.

По оценкам украинских СМИ, лидеру «Батькивщины» может грозить до 10 лет тюрьмы по статье о «предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу».

Скандал вокруг СБУ

Среди прочего, в опубликованном НАБУ видео продемонстрированы сообщения, на которых «руководитель фракции» потребовал голосовать за отставку главы СБУ Василия Малюка* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), министра цифровой трансфорацмии Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля и не поддерживать ни одного из них при назначении на другие посты.

Украинские СМИ отмечают, что для Зеленского отставка Малюка* была принципиальной. Федорова и Шмыгова в офисе украинского лидера давно подозревали в нелояльности к президенту и связях с «антизеленской коалицией».

«Поэтому вполне могли быть заинтересованы в провале их кандидатур. Но так как напрямую давать такие команды депутатам от "Слуги народа" было не с руки, решили действовать через Тимошенко», — рассуждает обозреватель издания «Страна.ua».

По мнению журналиста, Зеленский стремится выстроить новую конфигурацию власти, но с той же задачей — перебить реализуемый противниками план по его отставке. Малюк* был уволен именно с этой целью, а новый глава СБУ Александр Поклад готов выполнять приказы Зеленского против НАБУ и САП.

Голосовали по этим вопросам 13 января. Всех троих уволили, а Федорова и Шмыгаля не утвердили на постах министра обороны и министра энергетики соответственно. Малюка* отправили в отставку со второй попытки, также 13 января.

Грядущая катастрофа

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев уверен: Тимошенко сыграла не последнюю роль в отставке главы СБУ. Кроме того, она поддерживала борьбу с антикоррупционными органами «как никто».

«Не из любви к Зеленскому, конечно. Тимошенко его ненавидит. Но личное здесь неважно. Ей было выгодно ему помогать и зарабатывать на бюджете», — отметил Царев.

Бывший депутат добавил, что Тимошенко является опытным политиком, который умеет находить контакт с очень разными игроками, в том числе с европейцами и американцами. Теперь у нее остается два варианта: или выполнять команды НАБУ и противников Зеленского, или продолжать работать на главу киевского режима, хотя в этом случае ей явно грозит тюрьма.

«Если Тимошенко сочтет нужным, она обязательно ударит по Зеленскому, который фактически украл у нее победу на президентских выборах 2019-го, когда она уже примеряла, кому какие должности раздать. Такое не забывают. Более того, если Тимошенко, Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Арахамия объединятся против главы режима, это может обернуться катастрофой для него», — подчеркнул Царев.

В случае смены позиции лидера «Батькивщины» в перспективе вероятны изменения и в переговорном процессе. При этом с кадровыми решениями Зеленскому станет сложнее.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.