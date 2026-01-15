Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Трамп не хочет затяжной войны в Иране»

Президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что любые возможные военные действия Америки в Иране должны нанести «быстрый и решительный удар по режиму», а не спровоцировать затяжную войну. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждений, и человека, близкого к Белому дому. По словам собеседников телеканала, Трамп не хочет войны, которая продлилась бы «недели или месяцы». Один из источников NBC News заявил, что если Трамп пойдет на какое-либо военное вмешательства, оно будет «решающим».

Однако советники Трампа пока не смогли гарантировать ему, что правительство Ирана быстро рухнет после американского военного удара. По словам собеседников NBC, есть опасения, что у США может не оказаться необходимых ресурсов в регионе для защиты от «агрессивного ответа» Ирана. Это может подтолкнуть Трампа к «более ограниченному» военному вмешательству (по крайней мере на начальном этапе), с сохранением возможности эскалации - если он вообще решит предпринять какие-либо военные действия. Источники отметили, что ситуация быстро меняется и по состоянию на полдень среды никаких решений принято не было.

Трейдеры США закупили нефть Венесуэлы по 50 долларов за баррель

Правительство США выступает посредником в продаже миллионов баррелей венесуэльской нефти, которая застряла в стране после того, как администрация Трампа начала захватывать танкеры, пишет The New York Times. По словам источников, знакомых с условиями сделки, Министерство энергетики США координирует усилия по продаже в общей сложности около 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Трейдеры закупили нефть по цене около 50 долларов за баррель, что значительно выше примерно 30 долларов, которые страна получала за нефть, ранее экспортируемую в Китай в обход американских санкций. Быстрые темпы продаж нефти при посредничестве США уже помогли снизить валютную панику в Венесуэле в последние дни, подчеркивает NYT.

По данным собеседников NYT, две глобальные компании по торговле нефтью уже заплатили правительству Венесуэлы за значительную долю топлива и к 14 января отгрузили более четырех миллионов баррелей. Большая часть нефти поступила в хранилища, расположенные на островах Карибского моря, а в конечном итоге нефть, как ожидается, попадет на нефтеперерабатывающие заводы США. Продажа нефти имеет решающее значение для предотвращения краха нефтяной промышленности Венесуэлы, основного источника доходов страны. Стабилизация экономики даст временному правительству шанс выполнить требования Вашингтона об открытии доказанных запасов нефти для американских инвестиций, заявили источники. Венесуэльский экономист Асдрубал Оливерос заявил, что добыча нефти может подстегнуть настоящий экономический подъем в стране.

Германия возглавит защиту Гренландии от Трампа

Германия возглавит группу европейских стран, которые направят военных в Гренландию на фоне угроз со стороны США, сообщает Bloomberg. Ранее в Дании заявили, что встреча с высокопоставленными американскими чиновниками, посвященная Гренландии, выявила сохраняющиеся «фундаментальные разногласия». Решение направить подкрепление на остров уже на этой неделе подчеркивает срочность, с которой европейские страны стремятся отреагировать на угрозы США. Встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне не смогла развеять опасения по поводу военного вмешательства со стороны Америки.

Франция, Швеция, Германия и Норвегия объявили о развертывании военных в рамках разведывательной миссии в столице Гренландии Нууке. Европейские военнослужащие начнут прибывать на остров 15 января. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первые французские военнослужащие уже в пути, и «за ними последуют остальные». В Минобороны Германии заявили, что в Нууке будет развернута разведывательная группа Бундесвера из 13 человек. Обострение конфликта вокруг Гренландии угрожает подорвать единство НАТО - альянса, основанного на коллективной обороне и сотрудничестве, - и одновременно выявляет глубокие разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами.

«План США по борьбе с позорной ржавчиной на военных кораблях»

Фотография покрытого ржавчиной эсминца USS Dewey, сделанная в прошлом году, побудила президента США Дональда Трампа потребовать от ВМС изменения подхода к проблеме, пишет TWZ. В течение многих лет ВМС США фактически игнорировали проблемы, связанные с ржавчиной на кораблях, заявил Марк Латтнер, директор Управления по обеспечению целостности и производительности кораблей.

Хотя это может придавать кораблям вид «ржавых мусорных барж», проблема не ограничивается только эстетикой, отметил Латтнер. Неустраненная коррозия на кораблях имеет негативные последствия для технического обслуживания и боеготовности. Латтнер рассказал, что есть простые решения вроде более широкого использования полисилоксановых покрытий, первоначально разработанных в качестве краски против граффити. Он добавил, что для решения проблемы может быть достаточно простой установки на судне хорошего водоотвода. Также в США начали обучать моряков самым эффективным и простым способам покраски кораблей.

«Вэнс нас ненавидит»: в Европе испугались переговоров по Гренландии

Глава МИД Дании и его гренландский коллега вылетели в Вашингтон, чтобы - как они надеялись - провести доброжелательные переговоры с госсекретарем Марко Рубио. Вместо этого их ждало напряженное противостояние с заклятым врагом ЕС, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, пишет Politico. За последний год он заработал репутацию человека, враждебно настроенного по отношению к Европе, и многие европейские правительства опасаются его жесткого влияния на президента Дональда Трампа в вопросах захвата территорий. Среди десяти министров и чиновников ЕС, беседовавших с Politico, никто не назвал Вэнса союзником - ни в переговорах по Гренландии, ни в трансатлантических отношениях в целом.

Один из дипломатов назвал Вэнса «крутым парнем», который «ненавидит» Европу. Сам факт присутствия Вэнса на переговорах по Гренландии говорит о многом - это может негативно сказаться на их исходе. В итоге переговоры «прошли настолько хорошо, насколько это было возможно»: американцы были откровенны, но объявления войны не случилось. Также переговоры не переросли в публичное унижение, подобное тому, которое Вэнс устроил Владимиру Зеленскому в прошлом году. По словам некоторых чиновников ЕС, Трампа хотя бы можно отвлечь, а Вэнс в своей враждебности к Европе больше руководствуется идеологическими соображениями. Это представляет риск не только для Гренландии, но и для НАТО и Украины.