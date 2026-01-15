Разрыв связей Запада с Россией по Арктике может обернуться катастрофой для мира

Сокращение международного научного сотрудничества в Арктике, включая разрыв связей с российскими полярниками и урезание финансирования исследований, создает глобальные риски. Об этом в своей колонке для Bloomberg пишет обозреватель Лара Уильямс.

По ее мнению, начало СВО и последующая изоляция российских ученых привели к образованию огромной «слепой зоны» в данных об Арктике. Ситуацию усугубляет политика администрации президента США Дональда Трампа, которая провела массовые сокращения в американских научных агентствах и урезала бюджеты многих проектов.

Недостаток актуальной информации, как предупреждает Уильямс, снижает точность климатических и погодных моделей, что ставит под угрозу создание систем раннего предупреждения, планирование судоходных маршрутов и устойчивое управление рыболовством.

«То, что происходит в Арктике, не останется в Арктике», — подчеркивает автор, имея в виду глобальное влияние изменений в регионе.

Она заключает, что без стабильного финансирования долгосрочных наблюдений мир может столкнуться с непредотвратимыми катастрофами, так как потеря научного контроля над ситуацией в ключевом регионе лишает человечество возможности адекватно реагировать на климатические вызовы.