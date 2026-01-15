Американский журналист допустил удары США по Ирану в ближайшее время

Есть признаки того, что США собирается атаковать Иран на фоне подавления властями массовых протестов в республике.

Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в новом выпуске своей программы.

«Понятия не имею, случится это или нет. Но все указывает, что что-то приближается. Импульс в этом направлении», — сказал журналист.

Также Карлсон предположил, что Соединенные Штаты в скором времени заберут Гренландию у Дании.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Это означает, что ВС США завершают подготовку к военным действиям против Тегерана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».