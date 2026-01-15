Временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия во время визита в Министерство иностранных дел России пыталась войти не в ту дверь здания ведомства.

Когда дипломат вышла из машины, она направилась к закрытой двери. При этом никаких комментариев журналистам она не давала.

Поверенная прибыла в ведомства в районе 10:00 утра. Когда она покидала МИД, ее освистала толпа молодых людей, которая выражала недовольство британской политикой.

После того, как Долакия села в свой автомобиль, протестующие заблокировали выезд и не давали ей уехать около десяти минут, передает РИА Новости.

Британского посла вызвали в МИД в связи с тем, что ФСБ выявила сотрудника специальных служб Великобритании, который работал под прикрытием в посольстве в Москве. Речь идет о Дэвисе Самьюэле. Его лишили аккредитации и обязали покинуть территорию России в двухнедельный срок.

13 января посла Польши в Москве вызвали в МИД России, где ему выразили протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина. В ведомстве потребовали немедленного освобождения российского ученого и отказа от его передачи украинским властям, которых в МИД назвали «карательной машиной киевского режима».