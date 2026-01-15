Жесткие стычки с силовиками и выстрелы: что известно о протестах в США

В американском Миннеаполисе, где ранее миграционная служба застрелила женщину, продолжаются уличные стычки между протестующими и силовиками, в ходе которых используются пиротехника, дубинки и слезоточивый газ. Ситуация обострилась после ранения мигранта из Венесуэлы. Что происходит в городе, разбирался «Рамблер».

С чего все началось?

В начале января в Миннеаполис (штат Миннесота) были введены две тысячи сотрудников миграционной полиции (ICE) в рамках мероприятий по борьбе с нелегальными мигрантами, что вызвало недовольство горожан. А 7 января была убита 37-летняя Рене Николь Гуд, гражданка США и мать троих детей. Гуд выступала в качестве наблюдателя за действиями силовиков в ходе рейдов.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм встала на защиту агента ICE, заявив, что Гуд пыталась переехать офицера на машине. Поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции выразил и вице-президент США Джей Ди Вэнс. А Дональд Трамп заявил, что Рене Николь Гуд «жестоко, умышленно и яростно совершила наезд на сотрудника ICE, который, по всей видимости, выстрелил в нее в целях самообороны».

Протесты в Миннеаполисе

После стрельбы на месте происшествия была организована акция протеста, участники которой скандировали: «Позор! Позор! Позор!» и «ICE вон из Миннесоты!». И с тех пор протесты не прекращаются.

12 января в Белом доме сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа направляет дополнительные ресурсы в Миннеаполис на фоне выступлений против действий иммиграционной полиции (ICE), пишет РИА Новости.

Очередной виток насилия в городе произошел после того, как 14 января федеральный иммиграционный агент выстрелил в ногу мигранту из Венесуэлы. По версии силовиков, мигрант напал на полицейских с лопатой во время задержания. Мужчина госпитализирован.

Протестующие применили фейерверки, забросали федеральных офицеров льдом и камнями. В ответ полицейские использовали светошумовые гранаты и перцовую смесь, отмечает The New York Post.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал протестующих разойтись и «не противопоставлять хаосу Дональда Трампа хаос нашего собственного производства».

«Я видел поведение ICE, которое является отвратительным и нетерпимым. Но всем, кто сегодня клюнет на эту наживку, советую остановиться», - подчеркнул Фрей.

Он также призвал горожан продолжать мирные акции протеста, как это было после убийства Рене Николь Гуд.

Отличительная особенность протестов

Российские политологи и американисты обратили внимание на то, что отличительной чертой вспыхнувших из-за гибели Гуд протестов является их поддержка со стороны влиятельных губернаторов, мэров городов и сенаторов. Их слова приводит News.ru.

В частности, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей ранее потребовал, чтобы миграционная полиция «убиралась из города», и назвал ее присутствие на территории «вторжением». А губернатор Миннесоты Тимоти Уолц заявил, что в случае необходимости в город будет введена Национальная гвардия, подчиняющаяся штату, отметил директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, на данный момент в Миннеаполисе и в целом в США наблюдается серьезный кризис из-за антимиграционных рейдов. При этом протесты можно расценивать как генеральную репетицию более серьезных и масштабных беспорядков, которые ожидаются летом и осенью 2026 года на фоне празднований 250-летие независимости США и проведения чемпионата мира по футболу.

«В ближайшие месяцы, особенно перед выборами в конгресс, вероятно обострение. Демократы будут пытаться использовать протесты для создания максимально серьезных проблем Трампу и затягивания страны в политический кризис, из которого будет трудно выйти», - уверен он.

Напомним, что в начале июня 2025 года сотрудники иммиграционного и таможенного контроля начали массово задерживать нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. В ответ мигранты и сочувствующие начали беспорядки. Трамп объявил об отправке двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес, а власти Калифорнии обвинили президента в подстрекательстве и подали в суд на его администрацию. Протесты также распространились на Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Даллас, Остин, Сиэтл, Тампу, Сан-Франциско, Новый Орлеан, Филадельфию и Атланту.