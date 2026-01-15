У Владимира Зеленского совсем не осталось времени, чтобы принять «ультиматум Москвы». Как сообщает «Царьград», киевский режим сделал чудовищный выбор для своего населения.

Скорая катастрофа

Уже пятые сутки украинская столица погружена в холод и темноту. Жители Киева массово публикуют в соцсетях видео из своих квартир, жалуясь на низкие температуры и отсутствие света. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов признал, что в Киеве и области действуют жесткие ограничения, а от обещанных графиков почасовых отключений отказались. Вернуть их удастся лишь после того, как система «отдышится».

Накануне Киев фактически погрузился в полный блэкаут — электричества не хватало даже на критическую инфраструктуру. Остановился электротранспорт, а в Ирпене и Буче люди стояли в очередях на заправки — за бензином для генераторов и просто за теплом в машинах.

Ограничения есть и в Одесской области. В Черниговской и Киевской областях без света остались 12 населенных пунктов. В Днепропетровской области утром оставалось без электричества больше 40 тысяч абонентов. На остальной Украине наблюдаются почасовые отключения, а промышленность перевели на жесткий лимит мощности.

Украинские Telegram-каналы на фоне этого сообщают, что реальное положение с электроэнергией заметно тяжелее, чем это признается публично. Более 70% ТЭЦ выведены из строя, и среди них значительная часть — столичные объекты, которые получили особенно серьёзные повреждения. Это вызвало цепную реакцию, которая ударила по повседневной жизни города.

Необходимая мера

Каналы противника со ссылкой на «источники» пишут, что Кремль поставил Украине жесткий ультиматум. Ключевое требование — отказ от ударов по российским кораблям, а также по объектам инфраструктуры, которые связаны с добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа.

Утверждается, что в случае отказа в течение ближайших 72 часов ВКС РФ и ракетные войска перейдут к масштабной операции по выведению из строя критической инфраструктуры Киева, в первую очередь объектов генерации электричества и теплоснабжения. Уничтожить могут до 90% инфраструктуры, что в условиях морозов сделает ситуацию катастрофической.

Ответ от Владимира Зеленского ожидается до полуночи 15 января. Собеседники утверждают, что жесткий удар могут нанести одномоментно, чтобы лишить Киев возможности оперативно восстановить управление системой энергоснабжения.

Украинский ресурс «Резидент», словно подтверждая информацию, на последнем совещании принял чудовищное для киевлян решение продолжать инфраструктурную войну.

«Никто останавливать удары не будет», — пишет канал.

Однако, что бы не заявляли «инсайдеры», к реальности это может не иметь никакого отношения. Москва демонстрирует трезвый и прагматичный подход, оставляя Киеву шансы избежать эскалации. Как отмечает политический аналитик, публицист Владимир Головашин, именно киевский режим делает ставку на террор против населения России.

«Россия последовательно выступает за дипломатическое урегулирование. Но дипломатия не может быть улицей с односторонним движением. Возможный ультиматум о прекращении ударов по судам и энергетическим объектам — это не только вопрос национальной безопасности России, но и базовое условие для любой возможности диалога. Москва ясно даёт понять: неограниченную террористическую войну, которую ведет Киев, более терпеть нельзя», — заявил он.

Эксперт добавил, что готовность применить решительные меры — это тяжелый, но необходимый способ принуждения к миру. Ответственность за возможные последствия полностью ляжет на украинские власти, которые годами игнорировали своих граждан, разворовывая ресурсы страны и обрекая людей на страдания.