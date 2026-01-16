Не по Украине: Карлсон назвал следующую цель "Орешника"

Американский журналист Такер Карлсон в эфире своего авторского видеоблога выразил уверенность, что российское руководство всерьез рассматривает сценарий применения "Орешника" уже в ядерном оснащении против европейских государств, которые продолжают эскалацию конфликта на Украине. По мнению журналиста, недавний удар "Орешника" в районе Львова был не просто боевой операцией, а прямым предупреждением Лондону и Берлину о возможности фатального удара.

«Россия всерьез рассматривает возможность применения ядерного оружия против Европы. Не против Киева, а против Европы. В частности, против Великобритании и Германии», — подчеркнул Такер Карлсон. По его оценке, запуск новейшей системы на прошлой неделе был «атакой, призванной сказать: „Эй, вы зашли слишком далеко“».

Журналист уверен, что если западные страны не изменят свою политику, последствия будут катастрофическими. «Если вы не отступите, то следующая гиперзвуковая ракета, от которой ни у одной страны нет надежной защиты, полетит в вашу сторону», - передает Карлсон смысл предупреждения Москвы. По словам медиаэксперта, это оружие уже не будет обычным: «На следующей ракете будет ядерная боеголовка».

Минобороны РФ объявило о новом ударе «Орешником» по Украине

Ранее Министерство обороны России подтверждало, что гиперзвуковой комплекс «Орешник» успешно поразил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Из строя были выведены цеха, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные беспилотники.