Уитакер сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что мир максимально близок к завершению конфликта на Украине.
Об этом он рассказал на мероприятии фонда имени Рональда Рейгана.
«Это должно закончиться. Мы близки как никогда», — сказал Уитакер.
Он сравнил процесс урегулирования с американским футболом, где решающие шаги даются труднее всего.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Россия готова к сделке, а промедление, по его мнению, вызвано позицией президента Украины Владимира Зеленского.