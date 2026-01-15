США договорились о сотрудничестве с Данией и Гренландией

США, Дания и Гренландия сформируют рабочую группу по решению разногласий. Об этом сообщает Financial Times.

Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что у Дании и Гренландии есть «красные линии», которые они не могут пересекать, хотя и были готовы предложить Вашингтону возможность открыть больше баз на острове.

Он добавил, что рабочая группа высокого уровня проведет свое первое заседание в течение пары недель и попытается найти компромисс между двумя позициями.

«Я рад, что, хотя мы и не пришли к согласию относительно осуществимости этого решения, продуктивно начать обсуждения на высоком уровне», — отметил дипломат.

Ранее Расмуссен заявил, что переговоры представителей Дании и США выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу Гренландии. По его словам, в ходе прошедшей встречи в Белом доме, посвященной судьбе острова, состоялся «откровенный и конструктивный» разговор, однако стороны не смогли прийти к соглашению.