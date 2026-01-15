Что произошло в мире 15 января: восстание Черниговского полка и землетрясение

15 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — восстание Черниговского полка и землетрясение в провинции Западный Сулавеси. Подробности — в материале «Рамблера».

Восстание Черниговского полка

15 января 1826 года (по новому стилю) было подавлено восстание Черниговского полка — второе выступление декабристов после событий на Сенатской площади. Восстание длилось с 29 декабря 1825 по 3 января 1826 года в Киевской губернии. Подавление произошло при столкновении с отрядом генерала Гейсмара между сёлами Устимовка и Ковалевка, где восставшие были атакованы артиллерией и кавалерией. В плен попали 900 человек, около 50 погибли или были ранены. Восстание привело к суровым наказаниям участников, повлияла на настроения населения и окончательно разгромило декабристское движение.

Землетрясение в провинции Западный Сулавеси

15 января 2021 года в 02:28 в провинции Западный Сулавеси (Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 6,2. Повреждено было более 6000 зданий, несколько электростанций и телекоммуникации. В пенитенциарном учреждении в Мамуджу были ранены 3 человека. Разрушены две больницы и 15 школ. Из-за нехватки ресурсов была отложена массовая вакцинация COVID-19.

Арест Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака

15 января 1920 года был арестован адмирал Александр Васильевич Колчак по указанию большевиков. Колчак, ученый и военный моряк, провозгласил себя Верховным правителем России и был признан Белым движением. Деникин был его заместителем. Колчак занимал эту должность чуть больше года, с ноября 1918 года. Его расстреляли по прямому указанию Ленина после предательства союзников и бегства его сторонников. Белые потерпели поражение в Сибири и на Дальнем Востоке из-за внутренних конфликтов, несмотря на изначально выгодное положение в этих регионах.

Первая публикация правил баскетбола в школьной газете

15 января 1892 года Джеймс Нейсмит представил правила баскетбола в газете «Треугольник», которая выходила в колледже «Спрингфилд». Он установил 13 основных правил игры, которые несколько отличались от нынешних. В то время не существовало понятия дриблинга (ведения мяча), и игроки чаще всего сразу передавали мяч друг другу.

Выход первой версии французской газеты «Le Figaro»

15 января 1826 года была опубликована первая версия французской газеты «Le Figaro» («Фигаро»). Газета была создана журналистами М. Алуа, который жил с 1802 по 1856 год, и Э. Араго, который умер в 1892 году. Первоначально это было небольшое сатирическое издание, которое выходило один раз в неделю. Название газеты было выбрано в честь главного героя пьесы П.-О. де Бомарше под названием «Женитьба Фигаро». Девиз издания, который был взят из этой пьесы, звучит так: «Где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть приятна».