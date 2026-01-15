Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в беседе с Life.ru заявил, что назначение экс-министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на пост главы Министерства энергетики страны представляет собой не что иное, как политическую игру киевского неонацистского режима в «наперстки».

Как заметил собеседник издания, это принцип банды, когда между собой договариваются о том, что можно освежить званием или должностью, и люди по-другому посмотрят.

«Шмыгаль — это как раз пример того, что он и жнец, и жрец, и на дуде игрец. То был премьером, министром обороны, сейчас за энергетику отвечает», — подчеркнул Олейник. Экс-нардеп задался вопросом о том, неужели Шмыгаль не отвечал за энергетику, будучи премьер-министром, уточнив, что для главы правительства это всегда вопрос номер один.

Собеседник издания считает, что это все похоже на «трюки базарных наперсточников», предлагающих угадать, под каким из трех стаканчиков спрятан шарик, — экс-глава правительства и министр обороны готов навести порядок в сфере энергетики. На самом же деле, по мнению Олейника, это все лукавство, и Банковая просто не хочет допускать до таких должностей новых людей из-за высоких рисков, ведь свежий, некоррумпированный чиновник может показать всем, что киевский режим — это банда, которая не имеет ничего общего с управлением государством.