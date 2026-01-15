Нынешняя политическая элита ЕС неспособна вписаться в новые мировые процессы, но лишить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен власти удастся только тогда, когда европейцы очнутся. Такое мнение высказал в YouTube-канале бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи.

По его словам, у Урсулы фон дер Ляйен и ее команды «нет реального представления о фактах» и они не понимают, что происходит в новом мировом политическом устройстве.

«Поэтому они продолжают вести себя так же, как 10 или 15 лет назад. Это совершенно неуместно. И я не думаю, что они способны учиться. (…) Это будет продолжаться до тех пор, пока европейские общества не проснутся и не сменят свое руководство», — констатировал он.

Однако, по словам дипломата, это «очень сложный и долгий процесс», и само устройство Евросоюза мешает населению, недовольному нынешней ситуацией, «навязать свою волю на политическом уровне».

«Может быть, действительно нужен какой-то настоящий конфликт», — констатировал Кушаи.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Еврокомиссия приняла соглашение по выделению Украине кредита в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. По ее словам, «с помощью военной помощи Украина сможет твердо противостоять России», при этом ей не придется возвращать кредит до тех пор, пока Москва «не выплатит репарации».