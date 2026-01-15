В США предупредили 55 млн обладателей американских виз о проверках

Американские власти постоянно проверяют обладателей виз США и аннулируют их при нарушениях законодательства.

© Газета.Ru

Об этом сообщил представитель госдепа Ян Бейтсон, передает РИА Новости.

«Сейчас визы США есть у 55 миллионов человек, их проверяют постоянно. Нарушил закон - визу аннулируют», — сказал он, отметив, что администрация президента считает визы привилегиями, а не правом.

Представитель госдепа рассказал, что в 2025 году ведомство аннулировало 100 тыс. виз, что более чем в два раза больше, чем в 2024 году. Среди аннулированных были студенческие визы — 8 тысяч, а также 2,5 тысячи рабочих виз категории H-1B.

14 января Госдепартамент США приостановил выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, пока ведомство «не проведет переоценку процесса» выдачи виз.

Телеканал Fox News сообщил, что такое решение Госдеп принял «в целях борьбы с заявителями», которые, по мнению чиновников, «могут стать обузой для государства».