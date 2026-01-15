Польша заявила о попытке России отключить страну от электричества

Власти Польши сообщили, что в конце декабря 2025 года страна оказалась на грани масштабного отключения электроэнергии из-за атаки на энергетическую инфраструктуру. Ответственность за произошедшее в Варшаве возложили на Россию.

О серьезном инциденте в энергетическом секторе заявил вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. По его словам, в последние дни декабря республика столкнулась с самой масштабной атакой на объекты энергосистемы за все время. Целью, как утверждается, было лишение граждан электроснабжения в разгар зимнего периода.

Польские власти расценивают произошедшее как акт саботажа, направленный на дестабилизацию внутренней ситуации. Гавковский подчеркнул, что, по оценке правительства, за атакой стояла Россия, и призвал прямо называть источник угрозы. При этом он отметил, что государственные институты были готовы к подобному сценарию, а оснований для паники не возникло.

Информацию о предотвращенной атаке ранее подтвердил и министр энергетики Польши Милош Мотыка. По его данным, попытке вмешательства подверглись сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры. Среди потенциальных целей назывались теплоэлектроцентрали и объекты возобновляемой энергетики в разных регионах страны. Материалы передали в Агентство внутренней безопасности, проводится проверка.

Заявления об угрозах прозвучали на фоне других резонансных обвинений. В ноябре 2025 года польские власти сообщали о диверсии на железнодорожной линии Варшава — Люблин, ведущей в сторону украинской границы. Повреждение путей было обнаружено 16 ноября, а на следующий день премьер-министр Дональд Туск заявил, что речь идет о подрыве с применением взрывчатки.

Позднее польская сторона объявила о причастности к инциденту двух граждан Украины, которых связали с российской разведкой. По утверждению Варшавы, оба прибыли в страну через Беларусь и после диверсии покинули Польшу через пункт пропуска Брест — Тересполь. Один из фигурантов ранее проживал в Донбассе, второй имел судимость на Украине по делам о диверсиях.

В Кремле подобные обвинения ранее отвергали, называя их необоснованными и не подкрепленными доказательствами.