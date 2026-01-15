Пока вы спали: Трамп о Зеленском и сделке по Украине и вызов США миру

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Писториус усмотрел в свитере Лаврова с надписью "СССР" вызов всему миру

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что свитер главы МИД России Сергея Лаврова с надписью "СССР" является вызовом всему миру и США в частности. Он назвал свитер министра иностранных дел "примером ревизионизма", пишет РИА Новости со ссылкой на газету Zeit.

"Притязание (России - ред.) на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова – это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там (в США - ред.) еще не все это осознают", - написал Писториус.

Министр обороны ФРГ также назвал свитер Лаврова "примером ревизионизма", который он считает "частью ДНК" Российской Федерации, образованной, по его словам, в 1991 году на "основе советского наследия".

Глава МИД Дании допустил попытку США захватить Гренландию

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что считает вероятной попытку США завладеть Гренландией, в том числе путем покупки острова. Он также отметил, что вторжение США в Гренландию стало бы концом НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Вполне возможно, что США попытаются это сделать. Но невозможно, чтобы Гренландия купилась на все это. Согласно последним опросам в Гренландии, только 6% населения острова хотят стать американцами", - отметил он в интервью.

Расмуссен добавил, что вторжение США в Гренландию стало бы концом НАТО и выразил надежду, что этого не произойдет, пишет РИА Новости.

"Я надеюсь, этого не произойдет. Это будет концом НАТО", - сказал глава МИД Дании на вопрос о том, верит ли он в вероятность вторжения США на остров.

Глава МИД Ирана заявил, что беспорядки в стране прекратились

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в настоящее время в Иране больше не проходят демонстрации и что беспорядки в стране закончились. По его словам, все спокойно уже четыре дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

"Могу сказать, что вот уже четыре дня всё спокойно. Нет ни демонстраций, ни беспорядков", - сказал Аракчи.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала.

Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию. По словам американского лидера, в промедлении виноват глава киевского режима Владимир Зеленский, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

В интервью агентству президент США заявил, что президент России Владимир Путин "готов" пойти на сделку по завершению украинского конфликта, в отличие от Зеленского.

"Я думаю, что он готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", - сказал Трамп.

"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за начала новой фазы СВО

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что конфликт на Украине переходит в новую стадию. Он предположил, что в дальнейшем ударов ракетой "Орешник" будет больше, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир YouTube-канал.

"Мы увидели удар "Орешником" и в дальнейшем таких ударов может быть больше. <…> Ситуация перешла в новую фазу. Вероятно, россияне решили, что договориться не получится... Им не предлагают ничего серьезного", — отметил аналитик.

Джонсон также предположил, что террористический удар киевского режима по отелю и кафе в Херсонской области, попытка атаковать резиденцию президента России в Новгородской области заставляют Москву ужесточать меры.