Запад уличили в попытках принудительно изменить Россию

Страны Запада не оставляют попыток принудительно изменить Россию. На это указывает и сложившаяся на Украине ситуация, считает профессор международных отношений в Государственном университете Сан-Франциско Андрей Цыганков. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

«То, что мы имеем сейчас, особенно после начала войны, — это очередная попытка Запада принудительно изменить Россию, насильственно преобразовать ее, сделать более удобной для взаимодействия», — сказал Цыганков. Он отметил, что попытки предпринимались и раньше.

По мнению эксперта, агрессивное поведение стран Запада в отношении России формируется из жажды мести за старые обиды. Кроме того, Москву хотят устранить, чтобы она не препятствовала реализации гегемонистских планов Запада. Профессор подчеркнул, что Россия не подчиняется западным планам, и поэтому является проблемой для них.

Ранее о стремлении Запада разрушить Россию заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.