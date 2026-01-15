После переговоров о Гренландии глава МИД Дании закурил у машины

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после завершения переговоров по Гренландии сразу направился к автомобилю делегации и закурил сигарету. Этот момент попал в объективы камер датского телеканала TV2.

По данным журналистов, встреча длилась около 50 минут. В переговорах участвовали сам Расмуссен, министр по делам независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт, а также представители США — вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

На опубликованных кадрах видно, как датский министр быстрым шагом покидает здание после переговоров, подходит к машине и достает сигарету. Телеканал также отмечает, что Расмуссен предложил закурить и Вивиан Мотцфельдт сразу после окончания встречи.

Переговоры проходили на фоне продолжающихся дискуссий вокруг статуса Гренландии и ее роли в вопросах региональной безопасности и международной политики.