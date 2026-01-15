Заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о главе киевского режима Владимире Зеленском может встревожить европейских лидеров, сообщает Bloomberg.

Комментарии агентству Reuters также, по всей вероятности, встревожат европейских союзников, обеспокоенных тем, что хозяин Белого дома пойдет на жесткие уступки по Украине в своем стремлении сгладить некоторые ключевые моменты, остающиеся на переговорах, поделился своей точкой зрения автор публикации.

В материале речь идет о том, что заявление американского лидера знаменует собой сдвиг по сравнению с последними неделями, когда он выражал растущее разочарование в президенте России Владимире Путине.

Трамп рассказал о единственном козыре Зеленского

В четверг Трамп заявил Reuters, что глава российского государства готов заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский. О планах делегации США приехать в Российскую Федерацию в январе сообщило ранее агентство Bloomberg. По информации издания, она хочет обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию военного конфликта.