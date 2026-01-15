Зеленский сообщил о возможной отмене комендантского часа в ряде городов Украины

В ряде городов и общин на Украине временно могут отменить комендантский час из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

По его словам, соответствующие предложения должны подготовить местные чиновники, чтобы обеспечить круглосуточную поддержку населения в условиях энергетических перебоев. Зеленский подчеркнул, что отмена комендантского часа возможна только там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Зеленский раскритиковал Кличко

Комендантский час на Украине стали вводить после февраля 2022 года, он действует в большинстве областей, его продолжительность определяют местные органы власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Киев погрузился в глубокий блэкаут после мощных ударов по энергообъектам.