Визит главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в Берлин и ее встреча с министром обороны Германии Борисом Писториусом вызвали новую волну критики в европейских СМИ. В немецкой прессе заявили, что линия эстонского политика теряет опору и все чаще выглядит несостоятельной.

Как пишет Berliner Zeitung, перед встречей у здания Федерального министерства обороны Германии было скользко буквально, но для Каллас ситуация осложняется и в политическом смысле. В материале отмечается стремление главы евродипломатии демонстративно подчеркивать западное единство в вопросе поддержки Украины на фоне того, что внутри Европы и за ее пределами оно становится заметно слабее.

Отдельно указывается, что на совместной пресс-конференции Каллас и Писториус выглядели максимально согласованными и работали на картинку единого фронта. При этом, по оценке автора публикации, за пределами официальных мероприятий реальная степень согласия союзников вызывает вопросы, а ситуация в зоне боевых действий продолжает ухудшаться, несмотря на продолжающиеся финансовые вливания со стороны Запада.

В статье также говорится о том, что Каллас в последнее время теряет важных партнеров. В качестве примера приводится госсекретарь США Марко Рубио, который, по версии издания, неоднократно отказывался от двусторонних контактов с ней. На этом фоне, как утверждается, внутри Европы усиливаются призывы к ее отставке.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил снять Каллас с поста, заявив, что при ней Евросоюз запаздывает с реакцией на кризисы и не формирует самостоятельную линию по ключевым международным событиям.